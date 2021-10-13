13 Ekim 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai'ye ülkesinden övgü! "Türk futbolu için bir fenomen olabilir"

Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Attila Szalai, performansıyla göz dolduruyor. 23 yaşındaki stoper Kanarya'ya gelmeden önce 800 bin Euro olan değerini 11 milyon Euro'ya kadar çıkarmayı başardı. Bu gelişim ülkesi Macaristan basınında da geniş yankı uyandırdı. Macar basını, "Attila Szalai Türk futbolu için bir fenomen olabilir" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | FB haberleri

FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai’ye ülkesinden övgü! Türk futbolu için bir fenomen olabilir
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.10.2021

Fenerbahçe'nin en dikkat çeken oyuncularının başında gelen Attila Szalai, gelişimiyle göz kamaştırıyor. Sarı lacivertli takıma sessiz sedasız gelen ancak kendisine verilen her fırsatı çok iyi değerlendiren Macar stoper, ilk 11'in vazgeçilmez oyuncusu olmayı başardı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın gelişiyle değerine değer kata Szalai, Süper Lig'in en pahalı stoperi olmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai’ye ülkesinden övgü! Türk futbolu için bir fenomen olabilir

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de radarına giren Szalai, ülkesi Macaristan'da da heyecanla takip ediliyor. Macar basınında yapılan haberde, "Szalai Türk futbolu için bir fenomen olabilir" ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai’ye ülkesinden övgü! Türk futbolu için bir fenomen olabilir

Csakfoci'deki haberde; Attila Szalai'nin geçen yıl ekim ayında bedelinin 800 bin Euro olduğunu ve yaklaşık 1 yılda değerinin 14 kat kadar arttığına dikkat çekildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai’ye ülkesinden övgü! Türk futbolu için bir fenomen olabilir

KIM MIN-JAE'YE DE VURGU YAPILDI

Öte yandan Szalai ile birlikte oynayan Güney Koreli futbolcu Kim Min-Jae'nin de değerinde yaşanan artış da vurgulandı. Kim'in bedelinin 2 milyon Euro'dan 6.5 milyon Euro'ya kadar yükseldiği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai’ye ülkesinden övgü! Türk futbolu için bir fenomen olabilir

BABASI "DOĞRU BİR TERCİH DEMİŞTİ"

Attila Szalai'nin Apollon Limassol'dan transferi ilk etapta biraz yadırgansa da futbolcu başarılı performansıyla takdir topladı. Szalai'nin babası, "Oğlum için Fenerbahçe doğru bir tercih. Avrupa hedefi var ama bence bir süre daha Fenerbahçe'de kalması gerekiyor" demişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai’ye ülkesinden övgü! Türk futbolu için bir fenomen olabilir

TAKIMDAN AYRILACAK MI?

Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek Attila Szalai şu anda Fenerbahçe'de mutlu. Avrupa'dan ciddi teklifler olsa da sarı lacivertliler, Macaristan Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri olan Szalai ile yola devam etmek istiyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Erol Bulut’tan çarpıcı F.Bahçe sözleri! 6. - 7. oluyorlardı Erol Bulut'tan çarpıcı F.Bahçe sözleri! "6. - 7. oluyorlardı"
Serdar Aziz’den haber var! Gözündeki ödem geçmezse... Serdar Aziz'den haber var! "Gözündeki ödem geçmezse..."
Monchi’den F.Bahçeli yıldıza kanca! Monchi'den F.Bahçeli yıldıza kanca!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör