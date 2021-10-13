FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai'ye ülkesinden övgü! "Türk futbolu için bir fenomen olabilir"
Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Attila Szalai, performansıyla göz dolduruyor. 23 yaşındaki stoper Kanarya'ya gelmeden önce 800 bin Euro olan değerini 11 milyon Euro'ya kadar çıkarmayı başardı. Bu gelişim ülkesi Macaristan basınında da geniş yankı uyandırdı. Macar basını, "Attila Szalai Türk futbolu için bir fenomen olabilir" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | FB haberleri
Fenerbahçe'nin en dikkat çeken oyuncularının başında gelen Attila Szalai, gelişimiyle göz kamaştırıyor. Sarı lacivertli takıma sessiz sedasız gelen ancak kendisine verilen her fırsatı çok iyi değerlendiren Macar stoper, ilk 11'in vazgeçilmez oyuncusu olmayı başardı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın gelişiyle değerine değer kata Szalai, Süper Lig'in en pahalı stoperi olmayı başardı.
Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de radarına giren Szalai, ülkesi Macaristan'da da heyecanla takip ediliyor. Macar basınında yapılan haberde, "Szalai Türk futbolu için bir fenomen olabilir" ifadeleri kullanıldı.
Csakfoci'deki haberde; Attila Szalai'nin geçen yıl ekim ayında bedelinin 800 bin Euro olduğunu ve yaklaşık 1 yılda değerinin 14 kat kadar arttığına dikkat çekildi.
KIM MIN-JAE'YE DE VURGU YAPILDI
Öte yandan Szalai ile birlikte oynayan Güney Koreli futbolcu Kim Min-Jae'nin de değerinde yaşanan artış da vurgulandı. Kim'in bedelinin 2 milyon Euro'dan 6.5 milyon Euro'ya kadar yükseldiği belirtildi.
BABASI "DOĞRU BİR TERCİH DEMİŞTİ"
Attila Szalai'nin Apollon Limassol'dan transferi ilk etapta biraz yadırgansa da futbolcu başarılı performansıyla takdir topladı. Szalai'nin babası, "Oğlum için Fenerbahçe doğru bir tercih. Avrupa hedefi var ama bence bir süre daha Fenerbahçe'de kalması gerekiyor" demişti.
TAKIMDAN AYRILACAK MI?
Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek Attila Szalai şu anda Fenerbahçe'de mutlu. Avrupa'dan ciddi teklifler olsa da sarı lacivertliler, Macaristan Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri olan Szalai ile yola devam etmek istiyor.
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