FENERBAHÇE HABERLERİ

TAKIMDAN AYRILACAK MI?

Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek Attila Szalai şu anda Fenerbahçe'de mutlu. Avrupa'dan ciddi teklifler olsa da sarı lacivertliler, Macaristan Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri olan Szalai ile yola devam etmek istiyor.

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