13 Ekim 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun gündem oldu

Serdar Dursun gündem oldu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.10.2021

Sonradan oyuna girdiği maçta Milli Takım'ın Letonya'ya karşı beraberlik golünü atan Serdar Dursun, en çok konuşulanlar arasına girdi.

F.Bahçe'nin golcüsü, sosyal medyada övgü dolu sözler alırken, attığı golle Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası yolunda umutlarını korudu. Performansıyla öne çıkan 30 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'nin ligde Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmaya da ilk 11'de başlaması bekleniyor.

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