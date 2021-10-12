FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve karar verildi! F.Bahçe'de Serdar Aziz ve Jose Sosa kararı
Süper Lig'de ilk 8 haftayı lider kapayan Fenerbahçe, 9. haftasında Trabzonspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler hazırlıklarına devam ederken, öte yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Kanarya'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jose Sosa ve Serdar Aziz konusunda ise karar verildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler arasında yer alan Sosa ve Serdar Aziz için karar verilecek. Yönetim, takımın iki tecrübeli oyuncusuyla ilgili kararını lig bittikten sonra vermeyi planlıyor.
36 yaşındaki Sosa ile yolların ayrılma ihtimali şu an için daha yüksek görünüyor. Arjantinli yıldız da ülkesine dönüp, Estudiantes formasıyla futbolu bırakmayı planlıyor.
Serdar Aziz'in geleceği ise sergileyeceği performansa bağlı. Akşam'ın haberine göre Serdar'ın olumlu yönleri; yükselen formuyla yeniden Milli Takım'a seçilmesi ve yabancı sayısının daha da düşecek olması. Dezavantajı ise sık sık sakatlanması.
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