FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve karar verildi! F.Bahçe’de Serdar Aziz ve Jose Sosa kararı

Serdar Aziz'in geleceği ise sergileyeceği performansa bağlı. Akşam'ın haberine göre Serdar'ın olumlu yönleri; yükselen formuyla yeniden Milli Takım'a seçilmesi ve yabancı sayısının daha da düşecek olması. Dezavantajı ise sık sık sakatlanması.

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