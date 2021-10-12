12 Ekim 2021, Salı

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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Royal Antwerp'ten kötü haber!

Kanarya’ya Antwerp şoku! Deplasman maçında...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.10.2021

Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, D grubundaki rakiplerinden Royal Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler Belçika ekibi ile ilk maçını İstanbul'da oynayacak. Bu maç öncesinde Antwerp cephesinden flaş bir açıklamala geldi. Antwerp, sahalarında Fenerbahçe ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında stadyuma deplasman seyircisi alınmayacağını açıkladı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Royal Antwerp'i konuk edecek. Karşılaşma öncesi rakip ekip Royal Antwerp'ten bir açıklama geldi.

Antwep, sahalarında Fenerbahçe ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında stadyuma deplasman seyircisi alınmayacağını açıkladı.

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