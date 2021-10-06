FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Adnan Januzaj hamlesi! Galatasaray da istiyor
Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de ilk 8 hafta sonunda liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği erken başladı. Sarı-lacivertliler, La Liga ekibi Real Sociedad forması giyen Kosova asıllı Belçikalı futbolcu Adnan Januzaj'ı kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın Januzaj transferine onay verdiği öğrenilirken, Galatasaray'ın da 26 yaşındaki yıldızı listesine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de transfer sona ermiyor. Yaz transfer döneminde birçok ismi kadrosuna katan ancak kanatlara istediği takviyeleri yapamayan Fenerbahçe, bir yıldız ismin daha peşine düştü. Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan sol ayaklı sağ kanat Adnan Januzaj'ı istiyor.
OCAKTA YOĞUN MESAİ VAR
Takvim'in haberine göre; birçok kulübün peşinde olduğu Kosova asıllı Belçikalı yıldızın için Sarı-Lacivertli kurmayların ocak ayı için menajeriden randevu aldığı öğrenildi. F.Bahçe fırsatı kaçırmak istemiyor.
GALATASARAY'IN DA LİSTESİNDE
Teknik direktör Vitor Pereira'nın da onay verdiği yıldız ismi Galatasaray'ın da istediği gelen haberler arasında. Ancak Fenerbahçe'nin ilgisinin daha büyük olduğu da ifade ediliyor.
TOP TEKNİĞİ ÜST DÜZEYDE
26 yaşında ve 1.86 boyunda olan Adnan Januzaj sağ ve sol kanatlarda oynayabiliyor. 13 kez Belçika Milli Takım forması da giyen Januzay kanat oyuncusunu olmasına karşın top tekniği üst düzeyde.
SIRADAN BİR KANAT DEĞİL
Çabukluğu ve kolay adam eksiltme özelliği olan Adnan Januzaj bir kanat oyuncusu olmasına karşın yüksek top tekniğine sahip. Bu yüzden gerektiğinde 10 numaralı mevkide de forma giyebiliyor.
13 kez Belçika Milli Takım formasını giyen Adnan Januzaj bu maçlarda 1 kez fileleri havalandırmayı başardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...