12 Ekim 2021, Salı

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Beko'da Danilo Barthel ameliyat edildi

F.Bahçe Beko’da Danilo Barthel ameliyat edildi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.10.2021

ING Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague ekiplerinden Fenerbahçe Beko'nun Alman basketbolcusu Danilo Barthel, dizinden operasyon geçirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Danilo Barthel, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde başarılı bir diz artroskopisi operasyonu geçirmiştir. Sporcumuzun durumu üç hafta sonra tekrar değerlendirilecek ve takım idmanlarına dahil olma süreci buna göre planlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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