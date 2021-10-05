FENERBAHÇE HABERLERİ

05 Ekim 2021, Salı

FENERBAHÇE

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Vitor Pereira'dan mutlusu yok! Milli aranın ardından... (Spor haberleri)

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de geride kalan 8 haftanın ardından Fenerbahçe liderliğini sürdürüyor. Buna rağmen Vitor Pereira milli aranın ardından takımın performansının daha da yukarı çıkması gerektiğini oyuncularına iletti. (FB spor haberleri)

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Vitor Pereira’dan mutlusu yok! Milli aranın ardından... Spor haberleri
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.10.2021

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de keyifler yerinde. Sarı-lacivertliler, ilk sekiz haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 19 puan toplayarak, şampiyon olduğu 2013/14'teki (19) performansını tekrarladı. Fotomaç'ın haberine göre yoğun sakatlıkların yaşandığı, sıkışık maç trafiği ve yeni transferlerin takıma alışma sürecinde alınan bu sonuçlar başarı olarak değerlendirildi. Ayrıca büyük ümitlerle alınan Mergim Berisha'nın ilk golünü atması da sevinci katladı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Vitor Pereira’dan mutlusu yok! Milli aranın ardından... Spor haberleri

4 OYUNCU TAKIMA KATILACAK

Teknik direktör Vitor Pereira, başkan Ali Koç'un dile getirdiği 'vites artırımı' içinse milli arayı işaret etti. Üç günde bir maç yapmaları nedeniyle istediği kalite seviyesine her karşılaşmada çıkamadıklarını vurgulayan Portekizli çalıştırıcı; arada Jose Sosa, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci ve Nazım'ın da takıma katılması, yeni transferlerin uyum sürecini tamamlaması ve ekstra çalışmalarla takımı maksimum performansa taşımayı planlıyor. Hedef; Trabzonspor deplasmanında en iyi kadro+ oyun ile sahada olmak.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Vitor Pereira’dan mutlusu yok! Milli aranın ardından... Spor haberleri

2 GOL ATIP SKORU KORUDU

Sarı-lacivertlilerin ligde oynadığı son 3 maçını da aynı şekilde kazanması dikkat çekti. Giresunspor, Hatayspor (D) ve Kasımpaşa karşılaşmalarında 2-0 öne geçen Kanarya daha sonra rölanti oyuna döndü. Kalan dakikalarda birer gol yemesine rağmen galibiyeti korudu ve 2-1'lik skorlarla 9 puan alıp, liderliğe yükseldi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Vitor Pereira’dan mutlusu yok! Milli aranın ardından... Spor haberleri

BERISHA'DAN MUTLUSU YOK

Çubuklu ile siftahı Kasımpaşa karşısında yapan Mergim Berisha, sosyal medya hesabından gol sevinciyle birlikte "Söze gerek yok" mesajını paylaştı. Alman forvet, taraftarların beklentisini bildiklerini ve iki kulvarda da Fenerbahçe'nin başarısı için tüm güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

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