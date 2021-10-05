FENERBAHÇE HABERLERİ

4 OYUNCU TAKIMA KATILACAK



Teknik direktör Vitor Pereira, başkan Ali Koç'un dile getirdiği 'vites artırımı' içinse milli arayı işaret etti. Üç günde bir maç yapmaları nedeniyle istediği kalite seviyesine her karşılaşmada çıkamadıklarını vurgulayan Portekizli çalıştırıcı; arada Jose Sosa, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci ve Nazım'ın da takıma katılması, yeni transferlerin uyum sürecini tamamlaması ve ekstra çalışmalarla takımı maksimum performansa taşımayı planlıyor. Hedef; Trabzonspor deplasmanında en iyi kadro+ oyun ile sahada olmak.



