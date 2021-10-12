ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko maçı canlı skor (Fenerbahçe Beko maçı canlı izle)

THY EuroLeague'in 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda ALBA Berlin ile karşı karşıya geliyor. İlk maçında Kızılyıldız'ı sahasında 61-57 yenen Fenerbahçe Beko, ikinci karşılaşmasında ise Panathinaikos OPAP’a 91-87 mağlup olmuştu. Sarı-lacivertliler bu maçtan da galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Mücadelenin canlı skoru aspor.com.tr adresinde...

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 3. haftasında Almanya temsilcisi ALBA Berlin ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Mercedes-Benz Arena'daki karşılaşma TSİ 21.00'de başladı ve beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

THY EuroLeague'deki ilk maçında Kızılyıldız mts'yi sahasında 61-57 yenen Fenerbahçe Beko, ikinci karşılaşmasında ise Panathinaikos OPAP'a 91-87 mağlup oldu.

Sezona kötü bir başlangıç yapan ALBA Berlin ise Barcelona'ya 96-64 ve LDLC ASVEL'e 71-67 yenildi.

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CANLI SKOR

1. PERİYOT: ALBA Berlin 18-19 Fenerbahçe Beko

2. PERİYOT: ALBA Berlin 27-35 Fenerbahçe Beko

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