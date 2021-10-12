FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de Ferdi Kadıoğlu hamlesi! Galatasaray...
Süper Lig'de ilk 8 hafta sona ererken Fenerbahçe 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak liderlik koltuğuna oturdu. Milli ara sonrası Trabzonspor deplasmanına gidecek sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, teknik direktör Vitor Pereira'nın gelişiyle birlikte performansı yükselişe geçen isimlerden olmuştu. Kanarya, Galatasaray'ın genç oyuncu için nabız yoklaması üzerine harekete geçti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'de milli ara dönüşü Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı lacivertlilerde bu sezon performansıyla öne çıkan isimlerden birisi de Ferdi Kadıoğlu oldu.
Fotomaç'ın haberine göre; Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek genç yıldız için Galatasaray'ın devreye girmesi Fenerbahçe'yi harekete geçirdi. Genç oyuncu için yeni kontratın hazırlandığı ve önümüzdeki günlerde masaya oturulacağı belirlendi.
Başkan Ali Koç'un Ferdi'nin performansından çok memnun olduğu ve ücretine hak ettiği zammı yaparak takımda tutmak istediği bildirildi.
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