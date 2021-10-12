12 Ekim 2021, Salı

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de Ferdi Kadıoğlu hamlesi! Galatasaray...

Süper Lig'de ilk 8 hafta sona ererken Fenerbahçe 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak liderlik koltuğuna oturdu. Milli ara sonrası Trabzonspor deplasmanına gidecek sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, teknik direktör Vitor Pereira'nın gelişiyle birlikte performansı yükselişe geçen isimlerden olmuştu. Kanarya, Galatasaray'ın genç oyuncu için nabız yoklaması üzerine harekete geçti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe’de Ferdi Kadıoğlu hamlesi! Galatasaray...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.10.2021

Süper Lig'de milli ara dönüşü Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı lacivertlilerde bu sezon performansıyla öne çıkan isimlerden birisi de Ferdi Kadıoğlu oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe’de Ferdi Kadıoğlu hamlesi! Galatasaray...

Fotomaç'ın haberine göre; Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek genç yıldız için Galatasaray'ın devreye girmesi Fenerbahçe'yi harekete geçirdi. Genç oyuncu için yeni kontratın hazırlandığı ve önümüzdeki günlerde masaya oturulacağı belirlendi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe’de Ferdi Kadıoğlu hamlesi! Galatasaray...

Başkan Ali Koç'un Ferdi'nin performansından çok memnun olduğu ve ücretine hak ettiği zammı yaparak takımda tutmak istediği bildirildi.

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