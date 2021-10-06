06 Ekim 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Asistte zirve Rossi’nin

Asistte zirve Rossi’nin
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.10.2021

9 farklı futbolcunun gol sevinci yaşadığı Fenerbahçe'de en fazla asist yapan isim ise Diego Rossi oldu. Uruguaylı futbolcu, ligde 3 asistle takımına katkı sağladı. Rossi'yi 2 asiste Valencia, birer asistle de Mesut, Ferdi, Arda, Berisha, Sangare ve İrfan Can takip etti.

9 farklı futbolcunun gol sevinci yaşadığı Fenerbahçe'de en fazla asist yapan isim ise Diego Rossi oldu. Uruguaylı futbolcu, ligde 3 asistle takımına katkı sağladı. Rossi'yi 2 asiste Valencia, birer asistle de Mesut, Ferdi, Arda, Berisha, Sangare ve İrfan Can takip etti.
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