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FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'a tam puan

Mert Hakan Yandaş’a tam puan
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.10.2021

Fenerbahçe'nin orta sahada en fazla eksiğinin bulunduğu dönemde kurtarıcı olan Mert Hakan Yandaş, teknik direktör Vitor Pereira'dan tam puan aldı. 27 yaşındaki futbolcu, ikili mücadele, hücuma çıkışlar, top kapma ve uzaklaştırma gibi birçok istatistikte öne çıktı.

Fenerbahçe'nin orta sahada en fazla eksiğinin bulunduğu dönemde kurtarıcı olan Mert Hakan Yandaş, teknik direktör Vitor Pereira'dan tam puan aldı. 27 yaşındaki futbolcu, ikili mücadele, hücuma çıkışlar, top kapma ve uzaklaştırma gibi birçok istatistikte öne çıktı. Oyunun iki yönünü kullanan MHY, son haftalarda koşu mesafeleri ve bireysel istatistiklerde de takım arkadaşlarına göre fark yarattı. 3-0 mağlup oldukları Yunan Olympiakos maçında oyundan alınırken ıslıklanmasına üzülen Mert Hakan Yandaş'ı ilk teselli eden isimlerden birinin de hocası Vitor Pereira olduğu öğrenildi. Portekizli teknik adamın Mert'e, "Sana güvenim tam. Her gün üst seviyede olman beklenemez. Bu takımın önemli bir parçasısın" dediği belirtildi.
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