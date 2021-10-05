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FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Luiz Gustavo fark yarattı (Spor haberleri)

FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.10.2021

Fenerbahçe'de özellikle Olympiakos maçında taraftarlar tarafından tepki alan Luiz Gustavo bu sezon 12 resmi maçta görev aldı. Brezilyalı futbolcu sarı-lacivertlilerin en istikrarlı ismi olarak öne çıkıyor. (FB spor haberleri)

Brezilyalı futbolcu, bu sezon oynanan 12 resmi maçın tamamında forma giydi. Fotomaç'ın haberine göre 11 maçta 90 dakika süre alan sambacı, sadece Olympiakos maçında oyundan alındı. Yanındaki partnerleri ise sürekli değişti. Olympiakos maçında tribünlerden tepki gören Luiz Gustavo, Kasımpaşa mücadelesinde uzaktan attığı golle kendini affettirdi. Tecrübeli oyuncunun, golden sonra tüm takımı kenarda toplayarak birliktelik mesajı vermesi taraftarlardan övgü aldı.
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