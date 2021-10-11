11 Ekim 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den radikal hamle! Ocak ayında...

F.Bahçe’den radikal hamle! Ocak ayında...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.10.2021

Süper Lig'de geride kalan 8 haftanın ardından liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de gözler devre arasında takviye olup olmayacağına çevrilirken, sarı-lacivertlilerde yönetim bazı radikal kararlar aldı. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe geçtiğimiz yıllarda transferde sistem değişikliğine gitmişti. Sarı-lacivertli kulüp, uygun fiyata aldığı genç ve yetenekli isimleri hatırı sayılır bonservis bedellerine satarak mali durumunu düzeltmeyi planlamıştı. Bu kapsamda Fernandao, Giuliano ve Josef satışlarından kasaya 25 milyon euro civarında bir para koyan Fenerbahçe, bu stratejisine aynı şekilde devam ediyor. Altay, Szalai ve Kim Min-Jae gibi önemli gelir kaynaklarına sahip sarı-lacivertliler...

İlk etapta Ferdi, Osayi, Pelkas ve İrfan'ın da bu gruba dahil olması bekleniyor. Berisha ile Rossi de aynı düşünceyle kadroya katılan isimler. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre sportif başarıya aç olan sarı lacivertliler, devre arasında ise satış planlamıyor.

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