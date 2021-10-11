11 Ekim 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Sezona süper başladı! Transferde Muhammed Gümüşkaya sürprizi...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile birlikte büyük bir çıkış sergileyen Muhammed Gümüşkaya'nın performansı Avrupa ekiplerinin de gündemine girdi. 20 yaşındaki futbolcu için Belçika ekiplerinen Club Brugge sarı-lacivertlilerden görüşmek için talepte bulundu. (FB spor haberleri)

FENERBAHÇE HABERLERİ: Sezona süper başladı! Transferde Muhammed Gümüşkaya sürprizi...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.10.2021

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile büyük patlama yapan Muhammed Gümüşkaya, Avrupa takımlarını peşine taktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Sezona süper başladı! Transferde Muhammed Gümüşkaya sürprizi...

CLUB BRUGGE PEŞİNDE!
Yeni Asır'ın haberine göre; Sarı-lacivertlilere Muhammed Gümüşkaya için başvuran ilk takım ise Club Brugge oldu. Belçika ekibi hem Fenerbahçe ile hem de Muhammed ile görüşme talebinde bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Sezona süper başladı! Transferde Muhammed Gümüşkaya sürprizi...

ORTAK ÇALIŞMA TEKLİFİ!
Oyuncunun kariyerinde patlama yapma yaşında olduğunu düşünen Brugge'ün, Türkiye'nin futbolcu gelişimi için doğru olmadığı ve bu yüzden Muhammed için Fenerbahçe ile ortak çalışma programı üzerinde duruyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Sezona süper başladı! Transferde Muhammed Gümüşkaya sürprizi...

Bu sezon Süper Lig'de 7, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maçta forma giyen genç futbolcu merkez orta saha ve kanat mevkilerinde forma giyebiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Sezona süper başladı! Transferde Muhammed Gümüşkaya sürprizi...

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA KİMDİR?
Muhammed Gümüşkaya, 1 Ocak 2001 yılında İstanbul'da doğdu. Fenerbahçe altyapısında futbol hayatına başlayan Muhammed Gümüşkaya, alt yaş kategorilerinde forma giydi. Boluspor'da kiralık olarak 2020-2021 sezonunu geçirdi. Burada 22 resmi maça çıktı ve 4 gol attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Sezona süper başladı! Transferde Muhammed Gümüşkaya sürprizi...

Vitor Pereira'nın gözdesi haline gelen Muhammed Gümüşkaya, on numara bölgesi, merkez orta saha ve kanatlarda forma giyiyor. 1.77 boyundaki oyuncunun Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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