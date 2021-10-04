SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ - Mergim Berisha Kasımpaşa maçında siftah yaptı!
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Mücadelede takımını 1-0 öne geçiren golü kaydeden Mergim Berisha, aynı zamanda sarı lacivertli forma ile de ilk golünü attı. Ligdeki 5. maçına çıkan Alman forvet, oynadığı 5 maçta 2 gole direkt katkı sağlamayı başardı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Mergim Berisha, dün siftah yaptı. Performansı nedeniyle bu sezonun ilk haftalarında eleştirilen isimlerden olan Alman futbolcu, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Kasımpaşa'ya karşı attı. Kanarya'yı 1-0 öne geçiren golü atan 23 yaşındaki oyuncu, skora katkısının yanı sıra futboluyla da öne çıkmayı başardı. Hücum organizasyonlarında önemli rol oynayan Mergim Berisha, takım arkadaşlarını net gol pozisyonlarına da sokmayı başardı.
TARAFTARA MESAJ GÖNDERDİ
Fotomaç'ın haberine göre; karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada ilk golünü atmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Mergim Berisha, "Golden daha önemlisi ligde kazanma serimiz devam etti ve liderliğimizi koruduk. Olympiakos'a karşı iyi oynamamıza rağmen aldığımız yenilgi biz çok üzmüştü. Mücadele ettiğimiz iki kulvarda da en iyisini hedefliyoruz. Taraftarlarımızın bizden beklentilerini biliyoruz. Bizlerin de Fenerbahçe'nin başarılı olmasından onların yüzünü güldürmekten başka bir amacımız yok" diye konuştu.
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