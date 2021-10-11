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FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Tisserand krizi! Trabzonspor maçında...

F.Bahçe’de Tisserand krizi! Trabzonspor maçında...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.10.2021

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Marcel Tisserand açıklamalarda bulundu. Tisserand, "akımla çalışmalara başlamaya hazırlanıyorum. Sahalara dönmek için sabırsızım. Bıraktığım yerden devam edeceğim. Trabzonspor maçında kadroda olabilmek için elimden geleni yapacağım." dedi. (FB spor haberleri)

Kongolu stoper, 12 Eylül'deki Sivas maçında sakatlanmıştı. 1 ay sonra koşulara başlayan Marcel Tisserand, Fanatik'in haberine göre çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başarılı savunmacı, "Takımla çalışmalara başlamaya hazırlanıyorum. Sahalara dönmek için sabırsızım. Bıraktığım yerden devam edeceğim. Trabzonspor maçında kadroda olabilmek için elimden geleni yapacağım. Çünkü sezonun en önemli sınavlarından biri olacak" diye konuştu.
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