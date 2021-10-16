FENERBAHÇE HABERLERİ

FERDİ KADIOĞLU KİLİT ROLDE

Sarı-Lacivertliler, Kim Min Jae ve Szalai'nin uyumuyla birlikte özellikle Bakasetas, Nwakaeme ve Cornelius'un hızını kesmeyi hedefliyor. Ferdi Kadıoğlu'nun yükselen performansından da memnun olan teknik ekip, genç futbolcunun dinamizminden yararlanmayı amaçlıyor.