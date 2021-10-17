17 Ekim 2021, Pazar
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Aslında maç 11'e 11 iken maçta biz üstündük, biz daha ağır basıyorduk. Hakemin kararından sonra 10 kişi olmak bizi zorladı, savunmada iyiydik aslında ama hücum yapmakta zorlandık. Hakemin verdiği diğer karardan dolayı ise maçı kaybettik.
Bundan sonra daha fazla çalışıp, verdiğimiz liderliği geri alacağız.
Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası Vitor Pereira'dan hakem Ali Şansalan yorumu
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek zirvenin yeni sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. Pereira, "Aslında maç 11'e 11 iken maçta biz üstündük, biz daha ağır basıyorduk. Hakemin kararından sonra 10 kişi olmak bizi zorladı, savunmada iyiydik aslında ama hücum yapmakta zorlandık. Hakemin verdiği diğer karardan dolayı ise maçı kaybettik." dedi. (FB spor haberleri)
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek zirvenin yeni sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.
İŞTE O SÖZLER:
Aslında maç 11'e 11 iken maçta biz üstündük, biz daha ağır basıyorduk. Hakemin kararından sonra 10 kişi olmak bizi zorladı, savunmada iyiydik aslında ama hücum yapmakta zorlandık. Hakemin verdiği diğer karardan dolayı ise maçı kaybettik.
Bundan sonra daha fazla çalışıp, verdiğimiz liderliği geri alacağız.
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