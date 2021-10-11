11 Ekim 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Fredrik Andre Björkan hamlesi!

Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile zirve yarışını yakından ilgilendiren bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Ocak ayında yapacağı birkaç takviyeyle sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, Bodo Glimt forması giyen Norveçli futbolcu Fredrik Andre Björkan'ın transferi için girişimlere başladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’den Fredrik Andre Björkan hamlesi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.10.2021

Yaz transfer dönemini çok aktif bir şekilde geçirmesine rağmen 2-3 bölgeye takviye yapamayan Fenerbahçe gözünü ocak ayına dikti. Pereira'nın raporu sonrası çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, Bodo Glimt takımında forma giyen Fredrik Andre Björkan'ı gündeme aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’den Fredrik Andre Björkan hamlesi!

2022'DE SERBEST KALACAK

Scout ekibinin araştırmaları sonrası listeye eklenen 23 yaşındaki Norveçli yıldız, sol bek pozisyonunda oynuyor. Björkan'ın Bodo Glimt ile sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’den Fredrik Andre Björkan hamlesi!

PEREIRA KARAR AŞAMASINDA

Takvim'in haberine göre; Pereira'nın genç yıldızın raporunu incelediği ve kısa sürede kararını vereceği öğrenildi. Björkan'a bonservis ödenmeyecek olması nedeniyle sıcak bakıldığı ifade ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’den Fredrik Andre Björkan hamlesi!

1 GOL ATTI, 3 ASİST YAPTI

Bu sezon Bodo Glimt formasıyla 26 maçta forma giyen Norveçli futbolcu 1 gol atıp 3 asist yaptı. 1.80 boyundaki Fredrik Björkan devamlılığı ve güçlü fiziği ile ön plana çıkıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’den Fredrik Andre Björkan hamlesi!

2 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Son dönemde yükselen performansıyla dikkatleri çeken Björkan iki kez Norveç formasını giydi. Genç yıldız, Milli Takım'ımız ile oynanan maçın da kadrosunda yer aldı ancak oyuna girmedi.

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