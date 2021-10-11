FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Fredrik Andre Björkan hamlesi!
Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile zirve yarışını yakından ilgilendiren bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Ocak ayında yapacağı birkaç takviyeyle sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, Bodo Glimt forması giyen Norveçli futbolcu Fredrik Andre Björkan'ın transferi için girişimlere başladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Yaz transfer dönemini çok aktif bir şekilde geçirmesine rağmen 2-3 bölgeye takviye yapamayan Fenerbahçe gözünü ocak ayına dikti. Pereira'nın raporu sonrası çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, Bodo Glimt takımında forma giyen Fredrik Andre Björkan'ı gündeme aldı.
2022'DE SERBEST KALACAK
Scout ekibinin araştırmaları sonrası listeye eklenen 23 yaşındaki Norveçli yıldız, sol bek pozisyonunda oynuyor. Björkan'ın Bodo Glimt ile sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek.
PEREIRA KARAR AŞAMASINDA
Takvim'in haberine göre; Pereira'nın genç yıldızın raporunu incelediği ve kısa sürede kararını vereceği öğrenildi. Björkan'a bonservis ödenmeyecek olması nedeniyle sıcak bakıldığı ifade ediliyor.
1 GOL ATTI, 3 ASİST YAPTI
Bu sezon Bodo Glimt formasıyla 26 maçta forma giyen Norveçli futbolcu 1 gol atıp 3 asist yaptı. 1.80 boyundaki Fredrik Björkan devamlılığı ve güçlü fiziği ile ön plana çıkıyor.
2 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Son dönemde yükselen performansıyla dikkatleri çeken Björkan iki kez Norveç formasını giydi. Genç yıldız, Milli Takım'ımız ile oynanan maçın da kadrosunda yer aldı ancak oyuna girmedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...