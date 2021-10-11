FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Fredrik Andre Björkan hamlesi!

Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile zirve yarışını yakından ilgilendiren bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Ocak ayında yapacağı birkaç takviyeyle sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, Bodo Glimt forması giyen Norveçli futbolcu Fredrik Andre Björkan'ın transferi için girişimlere başladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Yaz transfer dönemini çok aktif bir şekilde geçirmesine rağmen 2-3 bölgeye takviye yapamayan Fenerbahçe gözünü ocak ayına dikti. Pereira'nın raporu sonrası çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, Bodo Glimt takımında forma giyen Fredrik Andre Björkan'ı gündeme aldı.

2022'DE SERBEST KALACAK Scout ekibinin araştırmaları sonrası listeye eklenen 23 yaşındaki Norveçli yıldız, sol bek pozisyonunda oynuyor. Björkan'ın Bodo Glimt ile sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek.

PEREIRA KARAR AŞAMASINDA Takvim'in haberine göre; Pereira'nın genç yıldızın raporunu incelediği ve kısa sürede kararını vereceği öğrenildi. Björkan'a bonservis ödenmeyecek olması nedeniyle sıcak bakıldığı ifade ediliyor.