FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz’e yoğun tedavi

Norveç maçında aldığı darbe nedeniyle göz kapağı moraran Serdar Aziz'in tedavisi sürüyor. Eşinin yaptığı paylaşımdaki görüntüsü ile korkutan tecrübeli stoperin, Trabzon maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor. Serdar'ın 1-2 gün daha dinlendirilmesi bekleniyor.

Norveç maçında aldığı darbe nedeniyle göz kapağı moraran Serdar Aziz'in tedavisi sürüyor. Eşinin yaptığı paylaşımdaki görüntüsü ile korkutan tecrübeli stoperin, Trabzon maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor. Serdar'ın 1-2 gün daha dinlendirilmesi bekleniyor.





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