FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe'de her milli arada yaşanan kriz bu kez daha büyük sıkıntıya yol açacak. Ekvador Milli Takımı ile son maçta Bolivya'ya iki gol atan Enner Valencia'nın perşembeyi cumaya bağlayan gece (15 Ekim) saat 00:00'da Kolombiya deplasmanında maçı var. Yani Kolombiya'daki karşılaşma ile sarı-lacivertlilerin Trabzon'la deplasmanda oynayacağı mücadele arasında sadece 67 saat zaman kalıyor…