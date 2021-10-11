11 Ekim 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Trabzonspor deplasmanında Enner Valencia'dan kötü haber!

Süper Lig'de ilk 8 haftayı lider tamamlayan Fenerbahçe, milli araya zirve koltuğunda girdi. Sarı lacivertliler aranın ardından ligin 9. haftasında oldukça zorlu bir maça çıkacak. Deplasmanda lig ikincisi Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Kanarya'ya, bu maçta takımın en önemli oyuncularından birisi olan Enner Valencia riske girdi. İşte ayrıntılar... | FB haberleri

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’ya Trabzonspor deplasmanında Enner Valencia’dan kötü haber!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.10.2021

Fenerbahçe'de her milli arada yaşanan kriz bu kez daha büyük sıkıntıya yol açacak. Ekvador Milli Takımı ile son maçta Bolivya'ya iki gol atan Enner Valencia'nın perşembeyi cumaya bağlayan gece (15 Ekim) saat 00:00'da Kolombiya deplasmanında maçı var. Yani Kolombiya'daki karşılaşma ile sarı-lacivertlilerin Trabzon'la deplasmanda oynayacağı mücadele arasında sadece 67 saat zaman kalıyor…

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’ya Trabzonspor deplasmanında Enner Valencia’dan kötü haber!

HÜCUMDA BERISHA - ROSSI - ÖZİL ÜÇLÜSÜ

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe, mücadele için Trabzon şehrine cumartesi öğleden sonra geçecek. Valencia kafileye ya ucu ucuna yetişecek ya da yetişemeyip İstanbul'da kalacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’ya Trabzonspor deplasmanında Enner Valencia’dan kötü haber!

Yetişse bile Ekvadorlu oyuncunun hem yorgunluk hem de yolculuk dolayısıyla Trabzon deplasmanında görev alması çok zor görülüyor. Pereira, maça yönelik hücum planını Berisha, Rossi ve Mesut üçlüsü üzerine yapıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Transfer harekatı başladı! İşte Pereira’nın 2 yeni gözdesi Transfer harekatı başladı! İşte Pereira'nın 2 yeni gözdesi
Letonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Letonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?
Cimbom’dan o isme kanca! Transferde ortalık karışacak Cimbom'dan o isme kanca! Transferde ortalık karışacak
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör