FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Trabzonspor deplasmanında Enner Valencia'dan kötü haber!
Süper Lig'de ilk 8 haftayı lider tamamlayan Fenerbahçe, milli araya zirve koltuğunda girdi. Sarı lacivertliler aranın ardından ligin 9. haftasında oldukça zorlu bir maça çıkacak. Deplasmanda lig ikincisi Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Kanarya'ya, bu maçta takımın en önemli oyuncularından birisi olan Enner Valencia riske girdi. İşte ayrıntılar... | FB haberleri
Fenerbahçe'de her milli arada yaşanan kriz bu kez daha büyük sıkıntıya yol açacak. Ekvador Milli Takımı ile son maçta Bolivya'ya iki gol atan Enner Valencia'nın perşembeyi cumaya bağlayan gece (15 Ekim) saat 00:00'da Kolombiya deplasmanında maçı var. Yani Kolombiya'daki karşılaşma ile sarı-lacivertlilerin Trabzon'la deplasmanda oynayacağı mücadele arasında sadece 67 saat zaman kalıyor…
HÜCUMDA BERISHA - ROSSI - ÖZİL ÜÇLÜSÜ
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe, mücadele için Trabzon şehrine cumartesi öğleden sonra geçecek. Valencia kafileye ya ucu ucuna yetişecek ya da yetişemeyip İstanbul'da kalacak.
Yetişse bile Ekvadorlu oyuncunun hem yorgunluk hem de yolculuk dolayısıyla Trabzon deplasmanında görev alması çok zor görülüyor. Pereira, maça yönelik hücum planını Berisha, Rossi ve Mesut üçlüsü üzerine yapıyor.
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