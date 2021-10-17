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FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Trabzonspor maçı sonrası Fenerbahçe'den hakem tepkisi!

F.Bahçe’den maç sonu hakem tepkisi!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 Giriş Tarihi: 17.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler, zorlu rakibine 3-1 yenilerek liderliği kaptırdı. Mücadelenin ardından Fenerbahçe'den imalı bir hakem paylaşımı geldi . İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB haberi)

Süper Lig'e verilen milli aranın ardından heyecan 9. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Sarı-Lacivertliler'in 10 kişi tamamladığı karşılaşmada gülen taraf 3-1'lik skorla Trabzonspor olurken Bordo-Mavililer, Fenerbahçe'yi liderlik koltuğundan indirerek ligin de yeni lideri oldu.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe cephesinden imalı bir paylaşım geldi.

İşte o paylaşım...

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