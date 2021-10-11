FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı! Armando Broja ve Artem Dovbyk listede

Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, genç isimleri renklerimne bağlamak için harekete geçti. Milli arayı fırsata çeviren ve UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan müsabakaları takip eden teknik direktör Vitor Pereira ve yardımcılarının Armando Broja ve Artem Dovbyk'i mercek altına aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Kanarya'da lige verilen arada çalışmalar sürerken, teknik heyet ve scoutların bir gözü de uluslararası maçlarda...

Scoutlar belirlenen karşılaşmaları yerinde izlerken, teknik direktör Vitor Pereira ve ekibi de antrenmandan arta kalan vakitlerde Dünya Kupası Elemeleri'ni takip ediyor.

Fotomaç'ın haberine göre; beğenilen oyuncular transfer için not ediliyor. Arnavutluk'tan 20 yaşındaki Armando Broja'nın da bu kapsamda dikkat çeken isimler arasında yer aldığı bildirildi. Genç oyuncu, Macaristan maçına damga vurdu.

CHELSEA ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Deplasmanda 1-0 kazandıkları müsabakada oyuna girdikten sonra attığı gol ve yetenekleri ile göz dolduran 20 yaşındaki Broja, Chelsea altyapısında yetişti. 1.91 boyundaki Arnavut forvet, kiralık olarak Southampton'da oynuyor...