11 Ekim 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı! Armando Broja ve Artem Dovbyk listede

Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, genç isimleri renklerimne bağlamak için harekete geçti. Milli arayı fırsata çeviren ve UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan müsabakaları takip eden teknik direktör Vitor Pereira ve yardımcılarının Armando Broja ve Artem Dovbyk'i mercek altına aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’de transfer harekatı başladı! Armando Broja ve Artem Dovbyk listede
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.10.2021

Kanarya'da lige verilen arada çalışmalar sürerken, teknik heyet ve scoutların bir gözü de uluslararası maçlarda...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’de transfer harekatı başladı! Armando Broja ve Artem Dovbyk listede

Scoutlar belirlenen karşılaşmaları yerinde izlerken, teknik direktör Vitor Pereira ve ekibi de antrenmandan arta kalan vakitlerde Dünya Kupası Elemeleri'ni takip ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’de transfer harekatı başladı! Armando Broja ve Artem Dovbyk listede

Fotomaç'ın haberine göre; beğenilen oyuncular transfer için not ediliyor. Arnavutluk'tan 20 yaşındaki Armando Broja'nın da bu kapsamda dikkat çeken isimler arasında yer aldığı bildirildi. Genç oyuncu, Macaristan maçına damga vurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’de transfer harekatı başladı! Armando Broja ve Artem Dovbyk listede

CHELSEA ALTYAPISINDA YETİŞTİ
Deplasmanda 1-0 kazandıkları müsabakada oyuna girdikten sonra attığı gol ve yetenekleri ile göz dolduran 20 yaşındaki Broja, Chelsea altyapısında yetişti. 1.91 boyundaki Arnavut forvet, kiralık olarak Southampton'da oynuyor...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’de transfer harekatı başladı! Armando Broja ve Artem Dovbyk listede

Ukrayna'nın Finlandiya'yı 2-1 mağlup ettiği maçta ise ikinci golü atan Roman Yaremchuk ile Artem Dovbyk takibe alındı. Özellikle az süre almasına rağmen Dnipro'da forma giyen 24 yaşındaki santrfor Artem Dovbyk'in izlenmeye devam edileceği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’de transfer harekatı başladı! Armando Broja ve Artem Dovbyk listede

Premier Lig'de Southampton formasıyla bu sezon 4 karşılaşmada 83 dakika süre alan Broja skor üretemezken, EFL Cup'ta Newport County'yi 8-0 yendikleri karşılaşmada 2 gol kaydetti.

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