03 Ekim 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı öncesi Vitor Pereira'dan rotasyon yorumu!

Pereira’dan rotasyon yorumu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 Giriş Tarihi: 03.10.2021

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. Pereira, "er takım kazanmak için oynar. Bizim için önemli bir maç. Son aldığımız yenilginin ardından reaksiyon göstermek ve kendi kalitemizi sahaya yansıtmak istiyoruz. 3 günde 1 maç oynuyoruz, mecburen değişiklikler yapmak zorunda kalıyoruz." dedi. (FB spor haberleri)

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Bizim için önemli bir maç. Son aldığımız yenilgiden sonra bugün sahada reaksiyon göstermek istiyoruz. Kendi dinamik ve kalitemizi sahada göstermek, 3 puanı almak istiyoruz.
Her takım kazanmak için oynar. Bizim için önemli bir maç. Son aldığımız yenilginin ardından reaksiyon göstermek ve kendi kalitemizi sahaya yansıtmak istiyoruz. 3 günde 1 maç oynuyoruz, mecburen değişiklikler yapmak zorunda kalıyoruz.
Eğer haftada 1 maç oynuyor olsaydık sürekli aynı 11'le çıkabilirdik. 3 günde 1 maç oynuyoruz. Dolayısıyla bu tarz değişiklikler yapmamız gerekiyor.

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