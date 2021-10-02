02 Ekim 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de 2 büyük tehlike! Çare bulunamıyor...

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında sahasında Olympiakos'a 3-0 kaybeden Fenerbahçe, beklenmedik bir mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertlilerde bazı futbolcular ıslıklanırken, taraftarlar maç boyu takıma tepki gösterdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe’de 2 büyük tehlike! Çare bulunamıyor...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.10.2021

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 2. maçında Olympiakos'a Kadıköy'de 3-0 gibi farklı bir skorla kaybeden Fenerbahçe'de tehlike çanları çalıyor. Sarı-Lacivertli kulübü gelecek maçlarda bekleyen 2 ciddi tehlike bir kez daha gün yüzüne çıktı. Bunların ilki takım diğeri ise taraftar ile ilgili.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe’de 2 büyük tehlike! Çare bulunamıyor...

KAPALI SAVUNMA SENDROMU!

Fenerbahçe kapalı savunmalara karşı hala bir çare bulabilmiş değil. Ligde Sivas ve Başakşehir maçında yaşananlar Olympiakos'un beşli savunma anlayışına karşı da değişmedi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe’de 2 büyük tehlike! Çare bulunamıyor...

USTA AYAKLAR BİRDEN SUSUYOR

Kapalı savunlaları aşmakta zorlanan Fenerbahçe, geri düşünce de toparlanmakta oldukça zorlanıyor. Geniş alanda etkili olan ayaklar dar alanda susuyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe’de 2 büyük tehlike! Çare bulunamıyor...

TARAFTARIN HİÇ TAHAMMÜLÜ YOK

Taraftar bu sezon iç sahada alınan ilk yenilgide takımı ıslıkladı. Kulübeye pet şişe atıldı. Bu tahammülsüzlük takımı da olumsuz etkiliyor ve geriyor. Sezonun kalanın bu iki soruna çare bulunması şart. (Takvim)

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