Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de 2 büyük tehlike! Çare bulunamıyor...
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında sahasında Olympiakos'a 3-0 kaybeden Fenerbahçe, beklenmedik bir mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertlilerde bazı futbolcular ıslıklanırken, taraftarlar maç boyu takıma tepki gösterdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 2. maçında Olympiakos'a Kadıköy'de 3-0 gibi farklı bir skorla kaybeden Fenerbahçe'de tehlike çanları çalıyor. Sarı-Lacivertli kulübü gelecek maçlarda bekleyen 2 ciddi tehlike bir kez daha gün yüzüne çıktı. Bunların ilki takım diğeri ise taraftar ile ilgili.
KAPALI SAVUNMA SENDROMU!
Fenerbahçe kapalı savunmalara karşı hala bir çare bulabilmiş değil. Ligde Sivas ve Başakşehir maçında yaşananlar Olympiakos'un beşli savunma anlayışına karşı da değişmedi.
USTA AYAKLAR BİRDEN SUSUYOR
Kapalı savunlaları aşmakta zorlanan Fenerbahçe, geri düşünce de toparlanmakta oldukça zorlanıyor. Geniş alanda etkili olan ayaklar dar alanda susuyor.
TARAFTARIN HİÇ TAHAMMÜLÜ YOK
Taraftar bu sezon iç sahada alınan ilk yenilgide takımı ıslıkladı. Kulübeye pet şişe atıldı. Bu tahammülsüzlük takımı da olumsuz etkiliyor ve geriyor. Sezonun kalanın bu iki soruna çare bulunması şart. (Takvim)
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