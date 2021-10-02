Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe’de 2 büyük tehlike! Çare bulunamıyor...

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 2. maçında Olympiakos'a Kadıköy'de 3-0 gibi farklı bir skorla kaybeden Fenerbahçe'de tehlike çanları çalıyor. Sarı-Lacivertli kulübü gelecek maçlarda bekleyen 2 ciddi tehlike bir kez daha gün yüzüne çıktı. Bunların ilki takım diğeri ise taraftar ile ilgili.



