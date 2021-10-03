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FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ Berisha Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında ilk golünü attı

Berisha ilk golünü attı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 Giriş Tarihi: 03.10.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Mergim Berisha, Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Kasımpaşa maçıyla sarı-lacivertli takımdaki ilk golünü attı. (FB spor haberi)

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Alman forveti Mergim Berisha ilk golünü attı.

Müsabakanın 16. dakikasında Rossi'nin pasında ceza sahası içinde topu alan Berisha yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderirken Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetmiş oldu. Alman futbolcu müsabakanın 85. dakikasında yerini Osayi-Samuel'e bıraktı.

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