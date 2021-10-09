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FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mergim Berisha formunu yükseltti

Berisha yükselişe geçti! Trabzonspor maçında...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 Giriş Tarihi: 09.10.2021

Fenerbahçe'de uyum sürecini aşan ve yükselişe geçen Mergim Berisha, Kasımpaşa maçında kaydettiği golle şanssızlığını kırdı. Alman yıldız bu çıkışını Trabzonspor maçında da sürdürmek istiyor. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe kariyerine sessiz başlayan Mergim Berisha, Kasımpaşa'ya attığı golle şanssızlığını kırmıştı. Fotomaç'ın haberine göre Siftahı yapan Alman forvet gözünü Trabzonspor'a çevirdi. 23 yaşındaki oyuncu şans bulması halinde bordo-mavili takımın filelerini de sarsıp seriye bağlamayı hedefliyor. Berisha, idmanlarda ciddiyetiyle ön planda.
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