Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezonlarda büyük umutlarla kadrosuna kattığı Alman futbolcu Max Kruse, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sarı lacivertlileri FIFA'ya şikayet etmiş ve ülkesine dönmüştü. Bundesliga takımlarından Union Berlin'de forma giyen yıldız futbolcu, YouTube yorumcusu Aaron Troschke'nin programında Fenerbahçe ile ilgili flaş bir itirafta bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'den olaylı şekilde ayrılan ve Bundesliga takımlarından Union Berlin'de forma giyen Alman futbolcu Max Kruse'nin YouTube yorumcusu Aaron Troschke'ye açıklamalarda bulundu.

Kruse'nin açıklamaları Alman basınında da gündem oldu.

33 yaşındaki futbolcu Profesyonel bir futbolcu olarak hayatını para konusunu düşünmeden karşılayabildiğini söyledi.

FENERBAHÇE İTİRAF GELDİ

Alman futbolcu Max Kruse en iyi sözleşmesini Fenerbahçe ile yaptığını itiraf etti.

Fenerbahçe'den tam olarak ne kadar kazandığı sorulan Kruse, "Yılda ortalama üç milyon Euro net olduğunu söyleyebilirim. Daha fazlasını söyleyemem" yanıtını verdi.

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