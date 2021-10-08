Fenerbahçe haberi: Kim Min-Jae'den transfer itirafı! "Birçok takım temasa geçti ama..."

"HARİKA BİR DUYGUYDU"

Kim Min-Jae, taraftara da övgüler yağdırarak, "Fenerbahçe taraftarı, benim gibi takımı için her türlü mücadeleyi ortaya koyan oyuncuları baş tacı yapıyor. Son oynadığımız Kasımpaşa maçında suratıma sert bir darbe aldım...