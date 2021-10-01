01 Ekim 2021, Cuma

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'ta su bardağı mı atıldı? (Spor haberleri)

F.Bahçe-Olympiakos maçında şok hareket! Pereira su bardağı mı atıldı?
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 Giriş Tarihi: 01.10.2021

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Olympiakos'a 3-0 mağlup olduğu karşılaşmanın son anlarında sarı-lacivertlilerin Vitor Pereira'ya su bardağı attığı iddia edildi. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira dün Olympiakos maçına çıkardığı 11 ve sahaya müdahaleleri ile büyük tepki çekti. Sabah'ın haberine göre Rakibin 1.92'lik stoperlerine karşı forvette Pelkas (1.75 cm), Valencia (1.74 cm) ve Rossi (1.70 cm) üçlüsüne top şişirerek gol arayan Pereira'nın ikinci yarıya da oyuncu değiştirmeden başlaması ve skor 2-0'a geldikten sonra Berisha ile Zajc'ı oyuna alması sosyal medyada ağır eleştiri konusu oldu.

Son anlarda da tribünlerden Pereira'nın olduğu yere su bardakları atıldı. Yedek kaleci Berke Özer de tribünlere 'atmayın' şeklinde tepki gösterdi.
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