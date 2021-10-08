FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'ya Trabzonspor maçı öncesi İrfan Can Kahveci'den haber var! Oynayabilecek mi?
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan isim olan İrfan Can Khaveci için flaiş gelişmeler yaşanıyor. Özellikle Pereira'nın sisteminden önemli bir role sahip olan milli futbolcunun Trabzonspor maçı öncesi son durumu belli oldu. (FB spor haberleri)
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Sivasspor'u konuk ettiği karşılaşmanın 59. dakikasında Mesut Özil'in yerine oyuna giren İrfan Can Kahveci, 73. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edememişti.
Milli araya 19 puanla lider giren Fenerbahçe'de, Trabzonspor derbisi hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde gözlerin çevrildiği İrfan Can Kahveci'nin son durumu belli oldu.
DERBİYE YETİŞMESİ ZOR!
Hürriyet'in haberine göre; İrfan Can Kahveci'nin Trabzonspor maçına yetişme ihtimali zor görünüyor. Yıldız futbolcunun isteği ve hırsıyla 10. haftadaki Alanyaspor veya 11. hafta oynanacak Konyaspor deplasmanında sahada olması bekleniyor.
HIRSLI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR!
Takımın izinli olduğu üç gün boyunca Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek tek başına antrenman yapan, bu çalışmasını da kişisel sosyal medya hesabından "Her zamankinden daha güçlü" başlığıyla taraftarlarla paylaşan İrfan Can Kahveci milli aradan sonra daha hırslı ve istekli bir geri dönüş isteğini de vurgulamış oldu.
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