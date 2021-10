FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’ya Trabzonspor maçı öncesi İrfan Can Kahveci’den haber var! Oynayabilecek mi?

HIRSLI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR!

Takımın izinli olduğu üç gün boyunca Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek tek başına antrenman yapan, bu çalışmasını da kişisel sosyal medya hesabından "Her zamankinden daha güçlü" başlığıyla taraftarlarla paylaşan İrfan Can Kahveci milli aradan sonra daha hırslı ve istekli bir geri dönüş isteğini de vurgulamış oldu.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ