FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Altay Bayındır, Attila Szalai, Kim Min-Jae ve Pelkas Avrupa'nın gözdesi...
Fenerbahçe Süper Lig'in ilk 8 haftasını lider tamamlamayı başararak, şampiyonluk hasretine son vermek istediği bu sezona iyi bir giriş yaptı. Sarı lacivertlilerde bu başarının baş mimarı olan Vitor Pereira'nın yanısıra, bazı oyuncular performanslarıyla takımı sırtlıyor. Kanarya'da bu performans sebebiyle Altay Bayındır başta olmak üzere Attila Szalai, Pelkas ve Kim Min-Jae, devleri peşine taktı. İşte detaylar...
Bu sezon Süper Lig'de 7 yıllık şampiyonluk özlemine son vermeyi hedefleyen Fenerbahçe, birçok scoutın takibine girdi. Sarı-lacivertli formayla öne çıkan isimler, Avrupa devlerinin listesinde yer almaya başladı.
Fotomaç'ın haberine göre; kaleci Altay Bayındır, Hollanda'dan Ajax, İtalya'dan İnter ve İngiltere'den Newcastle United'ın ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.
Szalai ve Kim'in İspanyol, Pelkas'ın da Fransa ve Rusya'dan talipleri olduğu belirtilirken, sarı-lacivertliler, bu oyuncuları sezon sonuna kadar kadroda tutmayı hedefliyor. Ayrıca yönetim, Altay ile Szalai ve Kim'in transferlerinde 25 milyon euro'nun üstündeki teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.
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