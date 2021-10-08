FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Altay Bayındır, Attila Szalai, Kim Min-Jae ve Pelkas Avrupa'nın gözdesi...

Fenerbahçe Süper Lig'in ilk 8 haftasını lider tamamlamayı başararak, şampiyonluk hasretine son vermek istediği bu sezona iyi bir giriş yaptı. Sarı lacivertlilerde bu başarının baş mimarı olan Vitor Pereira'nın yanısıra, bazı oyuncular performanslarıyla takımı sırtlıyor. Kanarya'da bu performans sebebiyle Altay Bayındır başta olmak üzere Attila Szalai, Pelkas ve Kim Min-Jae, devleri peşine taktı. İşte detaylar...