08 Ekim 2021, Cuma

FENERBAHÇE

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Emre Belözoğlu Sinan Gümüş'ü Başakşehir'e istedi!

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Vitor Pereira ile de sezona iyi bir başlangıç yaptı. Sarı lacivertli takım yaz transfer döneminde birçok ismi transfer ederken, Portekizli hocanın talimatları doğrultusunda bazı isimlerin ise üzeri çizildi. Onlardan birisi olan Sinan Gümüş'ü, Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun istediği öğrenildi. İşte detaylar...

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Emre Belözoğlu Sinan Gümüş’ü Başakşehir’e istedi!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.10.2021

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de sezon başında Sinan Gümüş kadro dışı bırakılmıştı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Emre Belözoğlu Sinan Gümüş’ü Başakşehir’e istedi!

Sezon başında gönderilecekler listesinde olmasına rağmen tazminat krizi nedeniyle takımda kalan ve kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'e talip çıktı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Emre Belözoğlu Sinan Gümüş’ü Başakşehir’e istedi!

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği 27 yaşındaki futbolcu için Başakşehir'in başına geçen Emre Belözoğlu'nun ısrarcı olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Emre Belözoğlu Sinan Gümüş’ü Başakşehir’e istedi!

Tecrübeli futbolcunun da Başakşehir'e gitmeye sıcak baktığı ve ara transfer döneminde imzaların atılacağı belirtildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Avrupa’nın gözdeleri! F.Bahçe onlarla para basacak Avrupa'nın gözdeleri! F.Bahçe onlarla para basacak
Derbi öncesi Kanarya’ya müjde! Derbi öncesi Kanarya'ya müjde!
Kanarya’nın yeni kaleci antrenörü belli oldu! Kanarya'nın yeni kaleci antrenörü belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör