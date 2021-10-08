SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Emre Belözoğlu Sinan Gümüş'ü Başakşehir'e istedi!
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Vitor Pereira ile de sezona iyi bir başlangıç yaptı. Sarı lacivertli takım yaz transfer döneminde birçok ismi transfer ederken, Portekizli hocanın talimatları doğrultusunda bazı isimlerin ise üzeri çizildi. Onlardan birisi olan Sinan Gümüş'ü, Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun istediği öğrenildi. İşte detaylar...
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de sezon başında Sinan Gümüş kadro dışı bırakılmıştı.
Sezon başında gönderilecekler listesinde olmasına rağmen tazminat krizi nedeniyle takımda kalan ve kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'e talip çıktı.
Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği 27 yaşındaki futbolcu için Başakşehir'in başına geçen Emre Belözoğlu'nun ısrarcı olduğu öğrenildi.
Tecrübeli futbolcunun da Başakşehir'e gitmeye sıcak baktığı ve ara transfer döneminde imzaların atılacağı belirtildi.
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