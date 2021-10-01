FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe-Olympiakos maçı sonrası Yunan basınından şok manşetler! Vangelis Marinakis'in sert sözleri...
UEFA Avrupa Ligi 2. maçında Kadıköy'de Olympiakos'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de maç kadar Yunan basınında çıkan haberler ve Olympiakos Başkanı Marinakis'in açıklamaları gündem oldu. İşte Yunan basınında yer alan o manşetler... (FB spor haberleri)
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında sahasında Olympiakos'la karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler rakibine 3-0 mağlup olarak beklemediği bir yenilgi aldı.
Bu mücadele sonrası Olympiakos Kulübü Başkanı Vangelis Marinakis, küstahça bir açıklamada bulunarak, "Kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi" dedi. Yunan basınından bazı siteler de müsabakayla ilgili skandal manşetlere yer verdi. İşte onlardan bazıları...
GAZZETTA
"Olympiakos: Türkleri 70'te sahadan çıkardı"
SPORT24
"Şehirdeki rüya takım, Masouras ile Türkleri dağıttı"
NAFTEMPORIKI
"Olympiakos, şehrin gözünü kamaştırdı ve Fenerbahçe'yi küçük düşürdü"
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