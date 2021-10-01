01 Ekim 2021, Cuma

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe-Olympiakos maçı sonrası Yunan basınından şok manşetler! Vangelis Marinakis'in sert sözleri...

UEFA Avrupa Ligi 2. maçında Kadıköy'de Olympiakos'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de maç kadar Yunan basınında çıkan haberler ve Olympiakos Başkanı Marinakis'in açıklamaları gündem oldu. İşte Yunan basınında yer alan o manşetler... (FB spor haberleri)

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe-Olympiakos maçı sonrası Yunan basınından şok manşetler! Vangelis Marinakis’in sert sözleri...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.10.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında sahasında Olympiakos'la karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler rakibine 3-0 mağlup olarak beklemediği bir yenilgi aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe-Olympiakos maçı sonrası Yunan basınından şok manşetler! Vangelis Marinakis’in sert sözleri...

Bu mücadele sonrası Olympiakos Kulübü Başkanı Vangelis Marinakis, küstahça bir açıklamada bulunarak, "Kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi" dedi. Yunan basınından bazı siteler de müsabakayla ilgili skandal manşetlere yer verdi. İşte onlardan bazıları...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe-Olympiakos maçı sonrası Yunan basınından şok manşetler! Vangelis Marinakis’in sert sözleri...

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