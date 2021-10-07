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FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia için övgü dolu sözler

Valencia için övgü dolu sözler
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.10.2021

Fenerbahçe formasıyla sezona fırtına gibi başlayan (5 gol+2 asist) Enner Valencia, Ekvador milli takımı ile gol bulmakta zorlanıyor. Tecrübeli yıldız, ulusal formasıyla son golünü 2019'da Trinidad Tobago'ya karşı atmıştı. Ekvador'un hocası Gustavo Alfaro, Valencia'ya sahip çıkarak, "Açıkçası Enner'in gol atmasını çok isterim. Valencia bizim için çok önemli, takımın kaptanı; Ama o sadece kaptan değil, birçok konuda örnek oluyor" dedi.

Fenerbahçe formasıyla sezona fırtına gibi başlayan (5 gol+2 asist) Enner Valencia, Ekvador milli takımı ile gol bulmakta zorlanıyor. Tecrübeli yıldız, ulusal formasıyla son golünü 2019'da Trinidad Tobago'ya karşı atmıştı. Ekvador'un hocası Gustavo Alfaro, Valencia'ya sahip çıkarak, "Açıkçası Enner'in gol atmasını çok isterim. Valencia bizim için çok önemli, takımın kaptanı; Ama o sadece kaptan değil, birçok konuda örnek oluyor. Milli takımda olmanın ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Tecrübesiyle takıma önemli şeyler katıyor" diye konuştu.
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