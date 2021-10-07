07 Ekim 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko Panathianikos'a konuk oluyor

F.Bahçe Beko Pana’ya konuk oluyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.10.2021

THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Beko bugün Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Oaka Altion Spor Salonu'ndaki mücadele saat 21.00'de başlıyor.

THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Beko bugün Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Oaka Altion Spor Salonu'ndaki mücadele saat 21.00'de başlıyor. Sezonun ilk maçında Kızılyıldız'ı evinde 61-57 mağlup eden sarı-lacivertli takımda hedef 2'de 2 yapmak. Panathinaikos ilk hafta AS Monaco'ya deplasmanda 75-63 yenilmişti.
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