FENERBAHÇE HABERLERİ

Fotomaç'ın haberine göre; maç başına 116-117 km. arası bir mesafe tutturan Kanarya, an itibarıyla ligin en çok koşan takımı... Futbolcular son Kasımpaşa maçında da Rizespor'un (119.6) ardından en çok mesafe kat eden ekip (119.2) oldu.