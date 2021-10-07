07 Ekim 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Vitor Pereira imzası! İlk 8 haftada...

Fenerbahçe haberleri: 2020/2021 sezonunun sona ermesiyle birlikte Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran ve takımı 2015/2016 sezonunda da sarı-lacivertlileri çalıştıran Vitor Pereira'ya emanet eden Fenerbahçe, Portekizli teknik adamla birlikte bambaşka bir çehreye büründü. Süper Lig'de ilk 8 haftayı lider geçen sarı-lacivertliler, Pereira yönetiminde istatistiklerde de fark yarattı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’ye Vitor Pereira imzası! İlk 8 haftada...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.10.2021

F.Bahçe'de ilk 8 hafta istatistikleri, Vitor Pereira'nın takıma vurduğu mührü gösteriyor. Sarı-lacivertliler geçen sezona oranla bu sezon daha çok savaşan+koşan ve savunmada sağlam bir ekip görüntüsü verirken, 'takım oyunu' ön plana çıkmış durumda.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’ye Vitor Pereira imzası! İlk 8 haftada...

Fotomaç'ın haberine göre; maç başına 116-117 km. arası bir mesafe tutturan Kanarya, an itibarıyla ligin en çok koşan takımı... Futbolcular son Kasımpaşa maçında da Rizespor'un (119.6) ardından en çok mesafe kat eden ekip (119.2) oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’ye Vitor Pereira imzası! İlk 8 haftada...

CEZA SAHASINA GİRİŞ YASAK!
Mesut Özil'in bile geçen sezona oranla koşu, top kapma ve ikili mücadele kazanma oranları ciddi ölçüde yükselmiş durumda. Pereira'nın bir başka başarısı savunma.... Sarı-lacivertliler kalesinde gördüğü 6 golle bu alanda da ligin en iyisi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’ye Vitor Pereira imzası! İlk 8 haftada...

Rakipleri 8 maç sonunda Fenerbahçe ceza sahasında sadece 105 kez topla buluşabildi. (Ligin en düşüğü). Topu rakip kaleye en yakın mesafede kapan takım da Fenerbahçe. Tüm bu olumlu istatistikler, takımı liderliğe taşıdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’ye Vitor Pereira imzası! İlk 8 haftada...

Sezona 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle girerek 19 puan toplayan Fenerbahçe, ligde son 10 yılda ilk 8 hafta sonunda sadece Nisan'da şampiyon olduğu 2013-14 sezonunda bu puanı toplamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’ye Vitor Pereira imzası! İlk 8 haftada...

Topa sahip olma oranı yüzde 54.3 olan Fenerbahçe bu alanda ligde 6. sırada. Yarıştaki rakipleri Galatasaray (57.4), Trabzonspor (56.0) ve Beşiktaş'ın (55.9) gerisinde olan Pereira'nın oyunculardan topa sahip olup çok pas yapmaktan çok etkili kullanma ve hızlı sonuca gitmelerini istediği belirtiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’ye Vitor Pereira imzası! İlk 8 haftada...

Kanarya'da en önemli eksiklik olarak atılan gol sayısının düşük kalması göstriliyor. Sarı-lacivertliler 8 haftada 12 kez fileleri sarsabildi. Maç başına gol ortalaması 1.5. Berisha'nın uyum sağlaması, İrfan Can ve Sosa'nın sakatlıktan dönmesi ile bu rakamın yukarı çekilmesi planlanıyor.

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