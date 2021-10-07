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FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe taraftarı da lider

Taraftarı da lider
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.10.2021

Pandemi sonrasında maçların yüzde 50 kapasite ile oynanmaya başladığı 2021/22 sezonunun ilk 8 haftasında en çok bilet satan takım Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli kulüp, Süper Lig'de kendi evinde oynadığı 4 maçta toplam 62 bin 81 adet bilet sattı

Pandemi sonrasında maçların yüzde 50 kapasite ile oynanmaya başladığı 2021/22 sezonunun ilk 8 haftasında en çok bilet satan takım Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli kulüp, Süper Lig'de kendi evinde oynadığı 4 maçta toplam 62 bin 81 adet bilet sattı. İkinci sırada 57 bin adet bilet satan Beşiktaş yer alırken, Galatasaray (28 bin bilet) üçüncü, Trabzonspor (27 bin bilet) 4. sırayı aldı. İlk 8 haftada Süper Lig'de toplam 331 bin adet bilet satılırken en az bilet satan takımı ise Fatih Karagümrük oldu. İstanbul ekibi kendi sahasında oynadığı 4 karşılaşmada sadece 919 adet bilet satabildi.
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