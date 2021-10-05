05 Ekim 2021, Salı

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Min-Jae Kim'in sözleşme şartları ortaya çıktı! (Spor haberleri)

FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerin, Vitor Pereira'nın ısrarı üzerine takıma dahil ettiği Min-jae Kim sergilediği futbolla göz doldurdu. Savunma hattında özellikle Atilla Szalai ve Tisserrand ile iyi bir uyum içinde maçlar çıkartan Güney Koreli oyuncunun sözleşme detayları belli oldu. İşte Min-jae Kim'nin sözleşme şartları... (FB spor haberleri)

FENERBAHÇE HABERLERİ: Min-Jae Kim’in sözleşme şartları ortaya çıktı! Spor haberleri
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 Giriş Tarihi: 05.10.2021

Fenerbahçe'de son dönemlerde en çok konuşulan isim olan Min-jae Kim'nin sözleşme detayları belli olmaya başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Min-Jae Kim’in sözleşme şartları ortaya çıktı! Spor haberleri

SÖZLEŞMESİNDE YER ALAN ŞART

Kim'in en büyük hayali futbol hayatını İspanya, İngiltere gibi ülkelerde sürdürmek. Bu yüzden sözleşmesine 9 milyon Euro satın alma opsiyonu isteyerek sözleşme şartı olarak koydurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Min-Jae Kim’in sözleşme şartları ortaya çıktı! Spor haberleri

ÖZEL MADDE BULUNUYOR

Ama Başkan Ali Koç'un futbolcuyu tutmak için her türlü fedakarlığı yapmak istediği öğrenilirken sözleşmesinde özel bir madde bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Min-Jae Kim’in sözleşme şartları ortaya çıktı! Spor haberleri

TEKLİF GELİRSE GELSİN GİDEMEYECEK

Ajansspor'un haberine göre; buna göre Kim, sezon sonuna kadar hangi takımdan teklif gelirse gelsin gidemeyecek ve bu özel serbest kalma bedeli maddesini kullanamayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Min-Jae Kim’in sözleşme şartları ortaya çıktı! Spor haberleri

KAFASININ KARIŞMASINI İSTEMİYOR

Başkan Ali Koç "Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yap ben hayalini gerçekleştirmek için her türlü yanında olacağım" sözünü vererek futbolcunun transfer konusunda kafasının karışmasını istemiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Min-Jae Kim’in sözleşme şartları ortaya çıktı! Spor haberleri

SEZON SONU TRANSFER OLURSA

Sezon sonuna kadar bu konu tamamen kapanmış durumda. Kim eğer sezon sonu transfer olmak isterse kulübe 9 milyon Euro bonservis bedeli verecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Min-Jae Kim’in sözleşme şartları ortaya çıktı! Spor haberleri

YÜZDE 25 PAY

Ama Fenerbahçe sözleşmesinde özel bir madde de koydurdu. Eğer Kim Avrupa'dan bir takıma imza atarsa sonraki satıştan Fenerbahçe kulübü yüzde 25 oranında para kazanacak. Ama Kim şu an Fenerbahçe'de çok mutlu. Eğer istediği takımdan ve beklediği teklifleri alamazsa Fenerbahçe'de kalacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Min-Jae Kim’in sözleşme şartları ortaya çıktı! Spor haberleri

İŞTE MADDE MADDE SÖZLEŞMESİ

1- Yıllık 2 milyon Euro karşılığında 4 yıllık sözleşme
2- 9 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi
3- 1 sene boyuncu takımda kalma garantisi
4- Fenerbahçe'ye bir sonraki satıştan yüzde 25 satıştan pay

FENERBAHÇE HABERLERİ: Min-Jae Kim’in sözleşme şartları ortaya çıktı! Spor haberleri

Öte yandan, sarı-lacivertli takım ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden Min-jae Kim, bu sezon 11 maçta sahaya çıktı ve 953 dakika süre aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Kanarya’nın yıldızına Ada’dan çılgın teklif! Kanarya'nın yıldızına Ada'dan çılgın teklif!
Zirve alev aldı! 4 büyüklerin yarışında... Zirve alev aldı! 4 büyüklerin yarışında...
Pereira’dan mutlusu yok! Milli ara sonrası... Pereira'dan mutlusu yok! Milli ara sonrası...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör