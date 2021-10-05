FENERBAHÇE HABERLERİ: Min-Jae Kim'in sözleşme şartları ortaya çıktı! (Spor haberleri)

YÜZDE 25 PAY

Ama Fenerbahçe sözleşmesinde özel bir madde de koydurdu. Eğer Kim Avrupa'dan bir takıma imza atarsa sonraki satıştan Fenerbahçe kulübü yüzde 25 oranında para kazanacak. Ama Kim şu an Fenerbahçe'de çok mutlu. Eğer istediği takımdan ve beklediği teklifleri alamazsa Fenerbahçe'de kalacak.