FENERBAHÇE HABERLERİ: Min-Jae Kim'in sözleşme şartları ortaya çıktı! (Spor haberleri)
FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerin, Vitor Pereira'nın ısrarı üzerine takıma dahil ettiği Min-jae Kim sergilediği futbolla göz doldurdu. Savunma hattında özellikle Atilla Szalai ve Tisserrand ile iyi bir uyum içinde maçlar çıkartan Güney Koreli oyuncunun sözleşme detayları belli oldu. İşte Min-jae Kim'nin sözleşme şartları... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'de son dönemlerde en çok konuşulan isim olan Min-jae Kim'nin sözleşme detayları belli olmaya başladı.
ÖZEL MADDE BULUNUYOR
Ama Başkan Ali Koç'un futbolcuyu tutmak için her türlü fedakarlığı yapmak istediği öğrenilirken sözleşmesinde özel bir madde bulunuyor.
TEKLİF GELİRSE GELSİN GİDEMEYECEK
Ajansspor'un haberine göre; buna göre Kim, sezon sonuna kadar hangi takımdan teklif gelirse gelsin gidemeyecek ve bu özel serbest kalma bedeli maddesini kullanamayacak.
KAFASININ KARIŞMASINI İSTEMİYOR
Başkan Ali Koç "Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yap ben hayalini gerçekleştirmek için her türlü yanında olacağım" sözünü vererek futbolcunun transfer konusunda kafasının karışmasını istemiyor.
SEZON SONU TRANSFER OLURSA
Sezon sonuna kadar bu konu tamamen kapanmış durumda. Kim eğer sezon sonu transfer olmak isterse kulübe 9 milyon Euro bonservis bedeli verecek.
YÜZDE 25 PAY
Ama Fenerbahçe sözleşmesinde özel bir madde de koydurdu. Eğer Kim Avrupa'dan bir takıma imza atarsa sonraki satıştan Fenerbahçe kulübü yüzde 25 oranında para kazanacak. Ama Kim şu an Fenerbahçe'de çok mutlu. Eğer istediği takımdan ve beklediği teklifleri alamazsa Fenerbahçe'de kalacak.
İŞTE MADDE MADDE SÖZLEŞMESİ
1- Yıllık 2 milyon Euro karşılığında 4 yıllık sözleşme
2- 9 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi
3- 1 sene boyuncu takımda kalma garantisi
4- Fenerbahçe'ye bir sonraki satıştan yüzde 25 satıştan pay
Öte yandan, sarı-lacivertli takım ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden Min-jae Kim, bu sezon 11 maçta sahaya çıktı ve 953 dakika süre aldı.
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