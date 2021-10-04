Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek milli araya lider girdi. Mücadele sonrası sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç'a, sezona fırtına gibi başlayan Koreli yıldız Kim Min-Jae sorusu yöneltildi. Başkan Koç, yaptığı açıklamada, Kim Min-Jae'nin transfer opsiyonuna dair önemli konuştu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, sezon başında Çin Ligi'nden kadrosunda kattığı Kim Min-Jae'nin başarılı performansıyla önemli bir yıldız kazanırken, Kasımpaşa maçı sonrası Başkan Ali Koç, oyuncusunun transferine ilişkin konuştu.

Min Jae'nin sözleşmesinde "8-9 milyon Euroy'a satılabilir" maddesinin bulunduğu iddiasına ilişkin sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, flaş ifadelerde bulundu.

"ALABİLİYORLARSA GELSİNLER"



Ali Koç, opsiyon maddesiyle ilgili, "Oyuncularımızın ticari sözleşmelerini paylaşmak gibi bir şey yapamıyoruz. Ama 8-9 milyon Euro'ya alabiliyorlarsa gelsinler bakalım" dedi.

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