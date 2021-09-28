28 Eylül 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in arabası çalındı!

F.Bahçeli genç oyuncunun arabası çalındı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.09.2021

Fenerbahçe'nin TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'a kiraladığı İsmail Yüksek'in arabası çalındı. Genç oyuncu yaptığı paylaşımla yardım istedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un genç futbolcusu İsmail Yüksek'in arabası çalındı. Fenerbahçe'den kiralık olarak yeşil-beyazlı takıma gelen genç futbolcu, sosyal medya hesabından aracının çalındığını duyurarak takipçilerinden yardım istedi.

İsmail Yüksek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aracım kapının önünden çalınmıştır, görenlerin iletişime geçmesi rica olunur."

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