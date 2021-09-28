Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in arabası çalındı!

7 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, yaz transfer döneminde gerek kadrosuna kattığı gerekse yollarını ayırdığı isimlerle büyük revizyona gitti ve adından söz ettirdi. Süper Lig'de 7 hafta geride kalırken liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertliler, teknik direktör Vitor Pereira'yla birlikte büyük bir ivme kazandı. Portekizli hocanın sisteminde performansını yükselten ve takımın vazgeçilmez isimleri arasında olan bir futbolcunun Serie A'dan ve La Liga'dan talipleri olduğu öğrenildi. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve o futbolcu... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)