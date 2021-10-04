Grip olduğu için tek idmanla Kasımpaşa maçının kadrosuna alınan Mesut Özil, uzun süre ısındıktan sonra oyuna alınmayınca elindeki yeleği yere attı. Vitor Pereira ise o anları izlemekle yetindi. Maçın son anlarında tekrar tribüne çıkan ve mutsuzluğu yüzüne yansıyan Mesut’u takım arkadaşları sakinleştirdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Gribal enfeksiyon sebebiyle Olympiakos maçında forma giyemeyen Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil dün yedek soyundu. Yoğun tedavi programı sonrası Kasımpaşa maçına yetiştirilen tecrübeli futbolcu, maç sabahı 11'de olmadığını öğrendi.

Kenarda forma bekleyen tecrübeli oyuncu, ikinci yarıda ısınmaya başladı. Sabah'ın haberine göre, 40 dakika kenarda ısınan 32 yaşındaki futbolcu, oyuna alınmayınca elindeki yeleği Pereira'nın yanından geçerken yere attı. Tribüne çıkan ve moralinin bozuk olduğu yüzünden belli olan Mesut'u takım arkadaşları teselli etti.





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