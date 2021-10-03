04 Ekim 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Luiz Gustavo gerçekleri ortaya çıktı! Taraftarlar tepki göstermişti

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında Fenerbahçe, sahasında Olympiakos'u ağırladı ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelede sarı-lacivertli taraftarlar Mert Hakan Yandaş ve Luiz Gustavo'ya büyük tepki göstermişti. Kanarya'da o gerçek ise çok geçmeden ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş ve Luiz Gustavo gerçekleri ortaya çıktı! Taraftarlar tepki göstermişti
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 Giriş Tarihi: 03.10.2021

Fenerbahçe'de Olympiakos maçında Luiz Gustavo ve Mert Hakan Yandaş'a taraftarlar tarafından tepki gösterilmişti. İki futbolcu kenara gelirken tribünler tarafından ıslıklanmıştı. Sarı-lacivertlilerde taktik disiplinden çıkılması nedeniyle yükü kaldırmak kolay olmadı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş ve Luiz Gustavo gerçekleri ortaya çıktı! Taraftarlar tepki göstermişti

Olympiakos yenilgisi sonrası ligde Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira oyuncularını motive ediyor. Ligde 8. haftaya liderlik koltuğunda giren sarı-lacivertlilerde Pereira oyuncularının, Kasımpaşa karşısında hazır olmasını istiyor. Kadrodaki rotasyon kadar mental hazırlığa da önem veren Portekizli hoca, öğrencilerine, "Biz bir aileyiz. Kazanırken de kaybederken de beraberiz" mesajıyla destek oluyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş ve Luiz Gustavo gerçekleri ortaya çıktı! Taraftarlar tepki göstermişti

Olympiakos maçının analizlerinde Fenerbahçe'nin aslında birçok anda skoru çevirme şansını yakaladığı görüldü. İlk yarı biterken Rossi'nin kale önünde harcadığı fırsat ve ikinci yarının hemen başında Pelkas'ın direkten dönen topu kırılma anları oldu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş ve Luiz Gustavo gerçekleri ortaya çıktı! Taraftarlar tepki göstermişti

Fenerbahçe'de Olympiakos maçında alınan mağlubiyetin yankıları sürüyor. 3'lü savunmayla yoluna devam eden Fenerbahçe'de özellikle savunma hattındaki başarı dikkat çekti. Ancak Avrupa Ligi'nde son oynanan Olympiakos maçında bu başarı gösterilemedi. Bunun temel sebebi ise yenen erken gol sonrası takımın oyun disiplininden kopması oldu. Milliyet'te yer alan habere göre maç sonu yapılan detaylı analizler oyuncularla paylaşıldı. Buna göre beklenmedik anda yenen gol sonrası bir an önce gol bulma düşüncesi ile sarı-lacivertli futbolcular antrenmanda çalıştıklarını bir kenara bıraktı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş ve Luiz Gustavo gerçekleri ortaya çıktı! Taraftarlar tepki göstermişti

Maçın iç sahada olması, taraftar desteği ile birlikte sabırlı oyun yerine coşkulu oyuna geçiş yapıldı. Bu oyun tarzı takımın boyunu uzattı. Bölgeler arası mesafeler arttı. Ciddi efor harcayan takımda oynanan oyunun daha geniş alana yayılmasından en çok etkilenen isimler orta sahanın merkezindeki Gustavo ile Mert Hakan Yandaş oldu. Bu iki isim de oyundan alınırken protestolara maruz kaldı. Gustavo ve Mert Hakan'ın performansı beğenilmese de bunun temel sebebi bu iki oyuncudan kaynaklanmıyordu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş ve Luiz Gustavo gerçekleri ortaya çıktı! Taraftarlar tepki göstermişti

Sabırlı oyun yerine coşkulu bir oyun şekline geçilmesi sebebiyle bu iki isim hem savunmayı hem de hücumu organize etmek zorunda kaldı. Hiç olmadığı kadar koşmak ve açık kapamak zorunda kaldılar. Ellerinden gelen çabayı gösterseler de bu ikili bu kadar ağır fiziki yükü kaldıramadı.

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