Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş ve Luiz Gustavo gerçekleri ortaya çıktı! Taraftarlar tepki göstermişti

Maçın iç sahada olması, taraftar desteği ile birlikte sabırlı oyun yerine coşkulu oyuna geçiş yapıldı. Bu oyun tarzı takımın boyunu uzattı. Bölgeler arası mesafeler arttı. Ciddi efor harcayan takımda oynanan oyunun daha geniş alana yayılmasından en çok etkilenen isimler orta sahanın merkezindeki Gustavo ile Mert Hakan Yandaş oldu. Bu iki isim de oyundan alınırken protestolara maruz kaldı. Gustavo ve Mert Hakan'ın performansı beğenilmese de bunun temel sebebi bu iki oyuncudan kaynaklanmıyordu.