28 Eylül 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira yönetimin yapamadığını yaptı!

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'u 2-1'lik skorla geçti. Ligde topladığı 16 puanla liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Vitor Pereira'nın takıma etkisi dikkat çekti. Deneyimli hoca birçok ismin performansının yükselmesini sağladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de Vitor Pereira yönetimin yapamadığını yaptı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.09.2021

Zorlu Hatay deplasmanından 3 puanla dönen Fenerbahçe'de Vitor Pereira birlikte birçok yıldızın performansındaki yükseliş dikkat çekiyor. Geçen sezonun en çok tartışılan isimlerinden Tisserand, Portekizli hoca ile birlikte kendini buldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de Vitor Pereira yönetimin yapamadığını yaptı!

BAŞKA BİR FUTBOLCU OLDU

Yine geçen sezonun kayıp ismi Novak, Pereira ile birlikte üçlü defansın soluna geçti ve farklı bir futbolcuya dönüştü.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de Vitor Pereira yönetimin yapamadığını yaptı!

İKİSİ DE COŞTU

4'lü sistemin kanatlarında oynayan Samuel ve Ferdi bu sezon kendini buldu... Mert Hakan, Frankfurt ve Hatay önünde yıldızlaştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de Vitor Pereira yönetimin yapamadığını yaptı!

ÖLÜ TOPRAĞINI ATTILAR

Tüm maçlarda 90 dakika sahada kalan Gustavo geçen sezonki ölü toprağını üzerinden attı. Pereira, Valencia ve Mesut Özil'den en üst düzeyde verim almayı da başardı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de Vitor Pereira yönetimin yapamadığını yaptı!

GEÇEN SEZON 1. LİG'DEYDİ

Takvim'in haberine göre; Pereira hoca geçen sezon 1. Lig'de oynayan Muhammet ve gözden çıkarılan Zajc'ı takıma monte etti. Taraftarlar, "Yönetimin yapamadığı transferi o yaptı" dedi.

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