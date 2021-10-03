03 Ekim 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Gürcan Bilgiç'ten Vitor Pereira değerlendirmesi! "Eğer ders almayı biliyorsa..." (Fb spor haberi)

Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de, Olympiakos maçının yankıları devam ediyor. Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Gürcan Bilgiç, sarı lacivertlileri yorumlarken, Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile ilgili de flaş cümleler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Gürcan Bilgiç’ten Vitor Pereira değerlendirmesi! Eğer ders almayı biliyorsa... Fb spor haberi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.10.2021

Fenerbahçe Süper Lig'de geçerli olan rakibe az pozisyon veren oyunu tercih ediyor. Bu nedenle Olympiakos maçı aslında Pereira için bir balans ayarı olacak. Portekizli teknik adam eğer 'ders almayı' biliyorsa kapanan rakipler karşısında farklı çareler üretmenin de peşine düşecektir. 3 günde bir maç serileri takımı yıpratıyor. Hâlâ fizik olarak iyi değiller. Dolasıyla Fenerbahçe'nin kazanması için oyunun dengede gitmesi önemli.

Son dakika spor haberi: Gürcan Bilgiç’ten Vitor Pereira değerlendirmesi! Eğer ders almayı biliyorsa... Fb spor haberi

RAKİPLERİN BEKLEDİĞİ AN!

Öne geçtiği maçlarda Fenerbahçe'den puan almak çok zor olacak. Hatay'da bunun örneğini yaşadık. İyi savunma yaptılar, skoru korudular, daha da artırabilirlerdi. Kasımpaşa maçının hikâyesinde de bu dengeyi korumaları önemli. Coşkuyla baskı yapmak istiyorlar. Ancak rakipler de bu anı bekliyor. Çünkü arkaya koşmakta sıkıntı yaşıyorlar.

Son dakika spor haberi: Gürcan Bilgiç’ten Vitor Pereira değerlendirmesi! Eğer ders almayı biliyorsa... Fb spor haberi

ROSSI DEĞİL PELKAS OLMALI

Pereira çok sık rotasyon yaptığı için sahaya hangi oyuncularla çıkacağı konusunda bilinmezdeyiz. Ama bu maçın oyuncusu Rossi değil Pelkas olmalı. Takımın yeni düzeninde en çok katkı veren oyuncusu Gustavo. Kötü oynama hakkı da var. Taraftar sabırsızlıkta haklı ama genç ve hatalara açık bir kadro var. İniş-çıkışlar olacaktır.

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