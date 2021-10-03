Son dakika spor haberi: Gürcan Bilgiç'ten Vitor Pereira değerlendirmesi! "Eğer ders almayı biliyorsa..." (Fb spor haberi)

ROSSI DEĞİL PELKAS OLMALI



Pereira çok sık rotasyon yaptığı için sahaya hangi oyuncularla çıkacağı konusunda bilinmezdeyiz. Ama bu maçın oyuncusu Rossi değil Pelkas olmalı. Takımın yeni düzeninde en çok katkı veren oyuncusu Gustavo. Kötü oynama hakkı da var. Taraftar sabırsızlıkta haklı ama genç ve hatalara açık bir kadro var. İniş-çıkışlar olacaktır.

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