03 Ekim 2021, Pazar

FENERBAHÇE

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ - Phillip Cocu'dan Fenerbahçe itirafı! "Yanlış zamanda geldim"

Cocu’dan F.Bahçe itirafı! Yanlış zamanda geldim
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.10.2021

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, sarı lacivertlileri çalıştırdığı döneme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ülkesinin basınına konuşan Hollandalı teknik adam, "Tamamen farklı bir kültürdeydim. Büyük bir meydan okumaydı ve tam olarak beni cezbeden şeydi. Fakat iş zorlu bir hikayeye döndü. Kulüp, UEFA'nın vesayetindeydi ve hiçbir oyuncu alamadı." dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Ali Koç'un başkanlığının ilk senesinde (2018) takımın başına getirip 3 ayda yollarını ayırdığı Phillip Cocu, Fenerbahçe'ye yanlış zamandığı gittiğini söyledi. Hollanda'da yayın yapan De Gelderlander gazetesine konuşan 50 yaşındaki teknik adam, "Fenerbahçe'yi şöyle özetleyebiliriz: Yanlış zamanda yanlış seçim" diyerek, şöyle devam etti: "2018'de pek çok insan PSV'den ayrılmama şaşırmıştı. 5 yıldan sonra 6. yıl da mümkündü. Ancak 3 şampiyonluktan sonra 'Başka bir yerde çalışsam nasıl olur?' diye merak ettim."

Fotomaç'ın derlediği habere göre; Fenerbahçe'de kupalar için oynayacağını düşündüğünü belirten Cocu, "Tamamen farklı bir kültürdeydim. Büyük bir meydan okumaydı ve tam olarak beni cezbeden şeydi. Fakat iş zorlu bir hikayeye döndü. Kulüp, UEFA'nın vesayetindeydi ve hiçbir oyuncu alamadı. Henüz yeni olan başkan da dolapta yeni cesetler bulmaya devam etti. Şimdi UEFA yaptırımları artık yok, tamamen yeni bir takım var ve Fenerbahçe yeniden zirvede. Ne var ki her şeyi düzene sokmaları üç yıllarını aldı." ifadelerini kullandı.


Cocu, görevde kaldığı süre boyunca çıktığı 15 maçın yalnızca üçünü kazanabilmiş ve Ankaragücü yenilgisi sonrası F.Bahçe'den gönderilmişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe liderlik aşkına! İşte Pereira’nın Kasımpaşa 11’i... F.Bahçe liderlik aşkına! İşte Pereira'nın Kasımpaşa 11'i...
Gürcan Bilgiç: Eğer ders almayı biliyorsa... Gürcan Bilgiç: "Eğer ders almayı biliyorsa..."
Kanarya’ya Mesut Özil müjdesi! Kanarya'ya Mesut Özil müjdesi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör