SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ - Phillip Cocu'dan Fenerbahçe itirafı! "Yanlış zamanda geldim"
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, sarı lacivertlileri çalıştırdığı döneme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ülkesinin basınına konuşan Hollandalı teknik adam, "Tamamen farklı bir kültürdeydim. Büyük bir meydan okumaydı ve tam olarak beni cezbeden şeydi. Fakat iş zorlu bir hikayeye döndü. Kulüp, UEFA'nın vesayetindeydi ve hiçbir oyuncu alamadı." dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Ali Koç'un başkanlığının ilk senesinde (2018) takımın başına getirip 3 ayda yollarını ayırdığı Phillip Cocu, Fenerbahçe'ye yanlış zamandığı gittiğini söyledi. Hollanda'da yayın yapan De Gelderlander gazetesine konuşan 50 yaşındaki teknik adam, "Fenerbahçe'yi şöyle özetleyebiliriz: Yanlış zamanda yanlış seçim" diyerek, şöyle devam etti: "2018'de pek çok insan PSV'den ayrılmama şaşırmıştı. 5 yıldan sonra 6. yıl da mümkündü. Ancak 3 şampiyonluktan sonra 'Başka bir yerde çalışsam nasıl olur?' diye merak ettim."
Fotomaç'ın derlediği habere göre; Fenerbahçe'de kupalar için oynayacağını düşündüğünü belirten Cocu, "Tamamen farklı bir kültürdeydim. Büyük bir meydan okumaydı ve tam olarak beni cezbeden şeydi. Fakat iş zorlu bir hikayeye döndü. Kulüp, UEFA'nın vesayetindeydi ve hiçbir oyuncu alamadı. Henüz yeni olan başkan da dolapta yeni cesetler bulmaya devam etti. Şimdi UEFA yaptırımları artık yok, tamamen yeni bir takım var ve Fenerbahçe yeniden zirvede. Ne var ki her şeyi düzene sokmaları üç yıllarını aldı." ifadelerini kullandı.
Cocu, görevde kaldığı süre boyunca çıktığı 15 maçın yalnızca üçünü kazanabilmiş ve Ankaragücü yenilgisi sonrası F.Bahçe'den gönderilmişti.
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