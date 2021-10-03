SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ - Milli Takımlar'da 5 Fenerbahçeli! Altay Bayındır, Serdar Aziz, Serdar Dursun, Muhammed Gümüşkaya ve Berke Özer

A Milli Takım ve Ümit Milli Takım'a Fenerbahçe'den 5 futbolcu çağrıldı. Sarı lacivertli takımdan Altay Bayındır, Serdar Aziz ve Serdar Dursun A Milli Takım'dan, Muhammed Gümüşkaya ve Berke Özer ise Ümit Milli Takım'dan davet aldı.

A Milli Takım ile Ümit Milli Takım'a Fenerbahçe'den 5 futbolcu çağrıldı. Altay Bayındır, Serdar Aziz ve Serdar Dursun, Stefan Kuntz tarafından A Milli Takım'ın aday kadrosuna davet edilirken, Muhammed Gümüşkaya ve Berke Özer ise Ümit Milli Takım'dan davet aldı.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ