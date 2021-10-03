SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya liderliği istiyor! İşte Vitor Pereira'nın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i...
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Milli ara öncesinde zorlu bir maça çıkacak olan sarı lacivertliler, 3 puanı alarak maç fazlasıyla liderliğe geçen Trabzonspor'un yeniden önüne geçmeyi planlıyor. Hafta içinde Olympiakos'a şok bir mağlubiyet alan Kanarya'da, teknik direktör Vitor Pereira Kasımpaşa mücadelesi için ilk 11'ini belirledi. İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında bugün sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Geçtiğimiz hafta Atakaş Hatayspor galibiyetiyle ligde liderliğe yükselen sarı-lacivertliler, kazanıp koltuğunu korumak ve milli araya zirvede girmek istiyor. Teknik direktör Vitor Pereira kayıp istemediğini söyledi.
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LERİ
FENERBAHÇE: Altay, Kim, Szalai, Novak, Gustavo, Zajc, Rossi (Osayi), Ferdi, Muhammed, Valencia, Berisha
KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Evren, Sadiku, Travnik, Eysseric, Hajradinovic, Yusuf, Umut
MORAL PEŞİNDE
Fotomaç'ın haberine göre; oyuncularına 3 puan emri veren Portekizli çalıştırıcı, galibiyetin hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde aldıkları 3-0'lık Olympiakos yenilgisinin olumsuz izlerini de sileceğini hatırlattı. Ligde geride kalan 7 haftada Kanarya 5 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyetle 16 puan topladı. Kasımpaşa ise oynadığı 7 karşılaşmada 1 kez kazanabildi. 3'er beraberlik ve mağlubiyetle 6 puan elde etti.
PAŞA'YA EZİCİ ÜSTÜNLÜK
Fenerbahçe, Kasımpaşa ile Süper Lig'de oynadığı son 17 maçın 14'ünü kazandı. İki karşılaşma berabere biterken, Kasımpaşa tek galibiyetini iki sezon önce evinde 2-0'lık skorla elde etti. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 44 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.
4 EKSİK 2 BELİRSİZ
Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışmayan Jose Sosa, İrfan Can Kahveci ve Marcel Tisserand'ın yanı sıra gribal enfeksiyonu bulunan Mesut Özil'in forma giymesi beklenmiyor. Nazım Sangare ile Serdar Aziz'in durumuna ise teknik direktör Vitor Pereira karar verecek.
Konuk ekip Kasımpaşa'da da sakatlıkları bulunan Kevin Varga ve Mortadha Ben Ouanes'in oynama şansı az. Jeffrey Bruma'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.
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