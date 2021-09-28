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FENERBAHÇE

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ - Bright Osayi-Samuel soyunma odasında Vitor Pereira'dan özür diledi!

Osayi Pereira’dan özür diledi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.09.2021

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin yediği golde önemli bir hata yapan Bright Osayi-Samuel, soyunma odasında teknik direktör Vitor Pereira ve takım arkadaşlarından özür diledi.

Hatayspor maçında verdiği hatalı pasla takımının gol yemesine neden olan Bright Osayi Samuel soyunma odasında Vitor Pereira ve takım arkadaşlarından özür diledi. Pereira, Nijeryalı oyuncuya kafasına takmamasını söyleyrken, mücadelesinden memnun olduğunu ifade etti.

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