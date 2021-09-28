Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin yediği golde önemli bir hata yapan Bright Osayi-Samuel, soyunma odasında teknik direktör Vitor Pereira ve takım arkadaşlarından özür diledi.

Hatayspor maçında verdiği hatalı pasla takımının gol yemesine neden olan Bright Osayi Samuel soyunma odasında Vitor Pereira ve takım arkadaşlarından özür diledi. Pereira, Nijeryalı oyuncuya kafasına takmamasını söyleyrken, mücadelesinden memnun olduğunu ifade etti.

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