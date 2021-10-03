03 Ekim 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kasımpaşa maçında Kim Min-Jae'nin dudağı patladı! | Son dakika spor haberleri

Kadıköy’de korku dolu anlar! Kim Min-Jae...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 Giriş Tarihi: 03.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının 9. dakikasında Min Jae - Kim'in, Eren Elmalı'yla yaşadığı çarpışma sonucu dudağı patladı. İşte o anlar... (FB spor haberleri)

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılaşmanın 9. dakikasında bir çarpışma gerçekleşti.

Çarpışma sonrası Kim Min-Jae'nin dudağında kanama meydana geldi.



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